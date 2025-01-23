قبل عرضه في السينمات.. طرح البوستر التشويقي لفيلم "سيكو سيكو"

كتب - معتز عباس:

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقي لفيلم "سيكو" بطولة الفنان عصام عمر، والفنان طه الدسوقي، وذلك تمهيدًا لعرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة، بوستر فيلم "سيكو" عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "البوستر التشويقي لفيلم سيكو يعرض قريباً في مصر، هو ايه السيكو؟".

فيلم سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس .

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