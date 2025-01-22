فيديو.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "سفاحة بيانكي" وعرضه قريبا بالسينمات

أمير كرارة من كواليس تصوير فيلم "الشاطر" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "سفاحة بيانكي" الذي يخرجه آدم أبو غزالة Adam A. Gazzalla، البرومو الرسمي للعمل استعدادا لعرضه بالسينمات في مصر والوطن العربي.

وكشف البرومو عن الأحداث التي يتناولها الفيلم، إذ طغى عليه مشاهد من التشويق والإثارة والغموض والجريمة.

وتدور أحداثه عندما تحاول الأختين كارما وسلمى الهرب من ماضيهم القاسي إلى مكان هادئ ومنعزل بعيدا عن عيون الناس، ماضيهم لا يتركهم ويلاحقهم إلى هناك حيث يواجهون أحداث غير متوقعة، تضطر الأختين لفعل ما لا يصدقه عقل لمحاولة إخفاء حقيقتهم نحن أم الطوفان.

وكان مخرج الفيلم آدم أبو غزالة، كشف عن تصوير جميع مشاهد "سفاحة بيانكي" بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

فيلم "سفاحة بيانكي" بطولة إيمان حلمي ومحمد قايد وآية حلمي ولؤي شكري ونيرفانا ومحمد الصاوي، وآخرين، ومن إخراج آدم أبو غزالة.