6 فبراير.. "نتفليكس" تعرض فيلم "أهل الكهف"

كتب- مروان الطيب:

كشفت "رشيدي برودكشن" الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" عن موعد طرحه على منصة "نتفليكس"، وذلك بعد عرضه في "السينمات" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على "إنستجرام"، الملصق الدعائي للفيلم، وكتبت: "فيلم أهل الكهف عرض أول على نتفليكس 6 فبراير إن شاء الله".

فيلم "أهل الكهف" بطولة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، والقصة مقتبسة من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم، وقام بالمعالجة السينمائية السيناريست أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

يُعرض حاليًا بالسينمات لشركة "رشيدي برودكشن"، فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، والذي يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بدور العرض السينمائي في مصر، وسط مشاركة عدد من أبرز نجوم الفن، وهم: باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، نسرين أمين، نسرين طافش، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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