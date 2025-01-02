إيرادات الأربعاء.. "الدشاش" الأول و"الهنا اللي أنا فيه" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، المستريحة، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الثمانية، أمس الأربعاء 1 يناير 2025، إيرادات بلغت 8 ملايين و325 ألفا و7 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 2 مليون و634 ألفا و814 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا مليونا و663 ألفا و326 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الثالث، بعد تحقيقه مليونا و580 ألفا و84 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الحريفة 2

وذهب المركز الرابع لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق مليونا و557 ألفا و22 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 425 ألفا و619 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

المستريحة

ويأتي في المركز السادس فيلم المستريحة، وبلغ إيراداه 321 ألفا و528 جنيها.

فيلم المستريحة تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز السابع، محققا 124 ألفا و352 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الثامن والأخير فيلم مين يصدق، وحقق 18 ألفا و262 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.