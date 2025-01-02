"الدشاش" يقترب من 3 ملايين جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

إيرادات الأربعاء.. "الدشاش" الأول و"الهنا اللي أنا فيه" في المركز

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش أمس الأربعاء 1 يناير، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب أكثر 6 أعوام تقريبا.

وحقق الفيلم في يومه الأول بـ"السينمات" إيرادا بلغ 2 مليون و634 ألفا و814 جنيها، ليتصدر شباك التذاكر.

وكان أبطال وصناع الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء أمس الأربعاء 1 يناير في مول مصر.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

يُذكر أن أخر مشاركات محمد سعد في السينما كانت من خلال فيلم "الكنز 2" الذي عُرض في 2019، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة: أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي.