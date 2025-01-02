لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الدشاش" يقترب من 3 ملايين جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

08:14 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النجم محمد سعد في الدشاش
  • عرض 7 صورة
    فيلم الدشاش
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص من فيلم الدشاش
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص من فيلم الدشاش
  • عرض 7 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 7 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش أمس الأربعاء 1 يناير، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب أكثر 6 أعوام تقريبا.

وحقق الفيلم في يومه الأول بـ"السينمات" إيرادا بلغ 2 مليون و634 ألفا و814 جنيها، ليتصدر شباك التذاكر.

وكان أبطال وصناع الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء أمس الأربعاء 1 يناير في مول مصر.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

يُذكر أن أخر مشاركات محمد سعد في السينما كانت من خلال فيلم "الكنز 2" الذي عُرض في 2019، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة: أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي.

الدشاش السينما محمد سعد زينة باسم سمرة سامح عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إيرادات الأربعاء.. "الدشاش" الأول و"الهنا اللي أنا فيه" في المركز الثاني

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة