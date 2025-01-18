عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في مهرجان سانتا باربرا السينمائي

كتب- مروان الطيب:

كشفت "Film Clinic" الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، عن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان سانتا باربرا السينمائي في الولايات المتحدة الامريكية، المقرر إقامته في الفترة من 4- 15 فبراير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "Film Clinic" على "إنستجرام"، البوستر الدعائي الرسمي للفيلم وكتبت: "رامبو رايح أمريكا، العرض الأول لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في الولايات المتحدة الأمريكية، هيكون في مهرجان سانتا باربرا السينمائي من 4 إلى 15 فبراير".

وعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" مطلع شهر يناير الجاري، بدور العرض السينمائي في مصر وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ولاقى استحسان من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.

وعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 العام الماضي، وسط مشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية لكبار النجوم وصناع السينما حول العالم، وحاز الفيلم على إشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن وكلبه رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب، وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه"، ويشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، يسرا اللوزي، تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، إخراج خالد منصور.

يذكر أن، الفنان عصام عمر يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، ومسلسل "نص الشعب اسمه محمد" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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