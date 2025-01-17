يسري نصر الله يشارك جمهور سينما "زاوية" أحد عروض "سينما الجنوب العالمي"

كتب- مروان الطيب:

كشفت سينما "زاوية"، عن مشاركة المخرج الكبير يسري نصر الله في أحد النقاشات التي أعقبت أحد العروض ضمن فعاليات أسبوع "سينما الجنوب العالمي".

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "إنستجرام"، صور من العرض الذي شهد حضور جماهيري كبير، وكتبت: "مقتطفات من عرض ومناقشة الفيلم الكوبي ذكريات التخلف، اختار الفيلم المخرج يسري نصر الله كجزء من برنامج سينما الجنوب العالمي".

وكرم المخرج يسري نصر الله مؤخرًا بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 العام الماضي، كما تضمن المهرجان "ماستر كلاس" ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وشهد حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما احتفاءًا بمسيرة المخرج الكبير.

وكانت آخر مشاركات المخرج يسري نصر الله كانت بمسلسل "منورة بأهلها" بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، سلوى خطاب، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، تأليف محمد أمين راضي.

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

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