أمير كرارة من كواليس تصوير فيلم "الشاطر" استعدادًا لعرضه بالسينمات

الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أمير كرارة، عن الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "الشاطر"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر كرارة صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا"، كما كشف عن مقطع فيديو ظهر خلاله أحد أبطال الفيلم الفنان مصطفى غريب وهو يقوم بحركة كوميدية.

ويشارك الفنان أمير كرارة بطولة فيلم "الشاطر" كل من هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات الفنان أمير كرارة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بيت الرفاعي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما المصرية وهم ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، تامر نبيل، سيد رجب، قصة بيتر ميمي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أمير كرارة على شاشة السينما كانت بفيلم "البعبع" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

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