عرض فيلم "Maria" لأنجلينا جولي في سينما "زاوية"

بالصور| إطلاق أول عرض خاص للقراء لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"

كتب- مروان الطيب:

كشفت سينما "زاوية"، عن عرض فيلم السيرة الذاتية "Maria" بطولة النجمة العالمية، أنجلينا جولي ضمن برنامجها لهذا الأسبوع، بداية من الأربعاء 15 يناير.

ونشرت "زاوية" جدولها الأسبوعي الذي تضمن عدد من الأفلام المعروضة منها فيلم "Maria" في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط، بعد عرضه خلال الفترة الماضية بعدد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الأخيرة العام الماضي، ورشح لجائزة أفضل فيلم في المهرجان.

تدور أحداث فيلم "Maria" حول السيرة الذاتية للمغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس، ويسرد الفيلم فترات حياتية مختلفة للمغنية الأوبرالية وإحياء العديد من الحفلات، وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان حتى وفاتها في فرنسا.

كما كشفت سينما "زاوية" عن عرض فيلم الدراما "سنووايت" ضمن برنامجها الأسبوعي، وذلك بعد عرضه لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم المصريين هم محمد ممدوح، كريم فهمي، محمد جمعة، وخالد سرحان.



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