بالصور.. ناهد السباعي ومحمد زيدان في العرض الخاص لفيلم "6 أيام"

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بالصور| إطلاق أول عرض خاص للقراء لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"

الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "6 أيام"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

توافد أبطال وفريق عمل الفيلم، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني والرياضي على السجادة الحمراء، أبرزهم الفنانة ناهد السباعي، الفنان أمير صلاح الدين وزوجته، المخرج أمير رمسيس، ونجم الكرة محمد زيدان.

تدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار دراما، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم مالك عماد، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

يذكر أن، الفنانة اية سماحة تشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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15 صورة من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات



