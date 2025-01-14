الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "6 أيام" استعدادًا لعرضه بالسينمات

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بالصور| إطلاق أول عرض خاص للقراء لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

يقام مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "6 أيام" بطولة الفنان أحمد مالك، والفنانة آية سماحة، وذلك بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "6 أيام" توافد عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم احتفالًا ببدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار دراما، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم مالك عماد، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

يذكر أن، الفنانة آية سماحة تشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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