بحضور محمد ممدوح.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "سنو وايت" (صور)

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بالصور| إطلاق أول عرض خاص للقراء لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

انطلق العرض الخاص لفيلم "سنو وايت"، بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

وحرص الفنان محمد ممدوح على الظهور على "السجادة الحمراء" من العرض الخاص للفيلم، المقام حاليا في إحدى سينمات منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

كما حضر العرض الخاص لفيلم "سنو وايت"، الفنانة داليا البحيري والفنان محمد جمعة،

ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين، بينهم: الفنان محمد ممدوح، والفنان كريم فهمي، والفنان محمد جمعة، والفنان خالد سرحان.

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

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