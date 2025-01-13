"عصافير النيل".. مهرجان الأقصر يعرض نسخة مرممة من رائعة مجدي أحمد علي بمناسبة تكريمه

كتبت- منال الجيوشي

في إطار تكريم المخرج المصري الكبير مجدي أحمد علي، ضمن أسماء مكرمي دورة "السينما الإفريقية قمر 14"، استضافت قاعة "رع" اليوم العرض الأول للنسخة المرممة من فيلم "عصافير النيل"، أحد أهم الأفلام في مسيرته الفنية، في صورة أشبه بهدية من مهرجان الأقصر لعشاق السينما ومحبي أفلامه، بالإضافة إلي قراء الكاتب الروائي "إبراهيم أصلان" مؤلف الرواية المأخوذ عنها سيناريو الفيلم.

وقال المخرج الكبير إن فيلم "عصافير النيل" هو الأقرب لقلبه من بين أعماله، مضيفا: "ومن هنا أجدد الشكر للصديق سيد فؤاد على استضافة المهرجان هذا العام عرض نسخة مرممة من الفيلم".

الفيلم من بطول الفنان فتحي عبدالوهاب ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: محمود الجندي، دلال عبد العزيز، عبير صبري، أحمد مجدي

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة نقاشية بحضور المخرج مجدي أحمد علي، وعدد كبير من السينمائيين والضيوف بخلاف السادة النقاد والصحفيين والاعلاميين، وأدار اللقاء الناقد والكاتب الصحفي أسامة عبد الفتاح.

بدأ اللقاء بتقديم من السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان والذي توجه بالتحية لكل نموذج فني وإنساني من تجارب السينما الأفريقية والعربية ومن بينهم تجربة المخرج مجدي أحمد علي، مشيرا إلى أنها وبرغم ندرتها قد ساهمت في نقلة كبيرة في تاريخ السينما المصرية

وأضاف: القامات مثل هذا الفنان الأصيل تستحق أن يتم تكريمها والاحتفاء بها، وقال بصفتي صعيدي وأهلي عاشوا في الصعيد فأنا مهموم بهذا العالم من أهالينا في جنوب مصر، حيث يمتزج التاريخ المصري القديم بالأفريقي، داعيا الحضور المشاركة في رحلة على مدار ما يزيد عن ساعتين مع عالم المخرج مجدي أحمد علي، ذلك العالم المحتفي بعالم البسطاء والمهمشين، عالم مهموم بمجتمعه وناسه

ومن جانبه، توجه الناقد أسامة عبدالفتاح بعد الانتهاء من عرض الفيلم، بالشكر إلى المخرج مجدي أحمد علي ثم إلى رئيس ومدير المهرجان السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، على إتاحة هذا العمل الذي يعد واحدا من أميز الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

مشيرا إلى تجربة مجدي مع مدرسة الواقعية الجديدة ورموزها محمد خان وعاطف الطيب، وقال عبد الفتاح: أعتبر مجدي أحمد علي امتداد للثمانيات وفي نفس الوقت لا شك في أنه خلق سينما خاصة به جدا، حيث برع في المزج بين ما هو واقعي وسحري في الوقت نفسه.

أما المخرج مجدي أحمد علي فقد توجه إلى جميع الحضور بالشكر قائلا: رغم أني صانع الفيلم إلا أني استقبلت الفيلم وكأني أراه لأول مرة، مضيفا.. لم يكن هناك بد من الدموع أحيانا.

فيما أشار مجدي إلى علاقته مع الروائي إبراهيم اصلان، وكيف كان الفيلم في نسخته الأولى أكثر شجنا مما أصبح عليه

واستكمل: فتنت بالرواية واكتشفت أنه من الخطر الغرام بالعمل المكتوب، لذلك لم أستطيع التحرر من عالمها وأجواء أصلان في إمبابة وشارع فضل الله عثمان، الذي أكد أسامة عبد الفتاح على أن عصافير النيل كان من أبرع الأفلام التي نقلت عالم واحد من أشهر شوارع إمبابة.