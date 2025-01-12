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بحضور مايكل أوين.. صور جديدة من كواليس فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

08:24 م الأحد 12 يناير 2025
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    كزبرة وأحمد غازي أثناء تصوير فيلم الحريفة 2
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    كزبرة ونور النبوي أثناء تصوير فيلم الحريفة 2
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    أبطال ونجوم فيلم الحريفة 2
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    أبطال فيلم الحريفة 2 مع مايكل أوين
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كتب - معتز عباس:

كشفت الشركة المنتجة عن صور جديدة من كواليس فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، والذي يعرض حاليا في السينما.

ونشرت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل صورًا لأبطال العمل السينمائي رفقة نجم الكرة العالمي مايكل أوين.

ووصلت أرباح فيلم الحريفة في السينمات الأسبوع الماضي حوالي 664 ألفا و153 جنيها.

فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

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الحريفة 2 الريمونتادا مايكل أوين
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