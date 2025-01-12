محمد سعد لـ"مصراوي": "الدشاش" استجابة لطلب الجمهور وشعرت بالرعب من التغيير

كتبت- منى الموجي:

أكد النجم محمد سعد أن تقديمه لفيلم "الدشاش" يعد استجابة لطلب الجمهور والنقاد والصحفيين، إذ طالبوه طوال الفترة الماضية بالابتعاد عن تقديم "الكاركترات" التي اشتهر بها في معظم أفلامه.

وتابع سعد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ابتعدت لفترة وأردت أن تكون العودة بفكرة جيدة وورق مختلف، استجابة لطلب الجمهور والنقاد والصحفيين، وأتمنى أن أكون وفقت في ذلك من خلال (الدشاش)، خاصة وأنه يجمع بين خفة الظل والأكشن المناسب للدراما".

ويرى سعد أن التغيير هو أصعب ما في التجربة، مشيرا إلى أنه شعر بالرعب من التغيير لكن في نفس الوقت أراد النزول على رغبة جمهور وأسرته "كانوا عايزين يشوفوا التغيير لأنهم عارفين إن عندي اللي أقدر أقدمه زي ما ظهر في فيلم (الكنز)".

ولفت إلى أنه تعاون من قبل مع المخرج سامح عبدالعزيز في أكثر من عمل قبل "الدشاش"، ووصفه بأنه من المخرجين المهمين، ويقدم للجمهور فيلما جيدا جدا، مشددا على أن كل المشاركين في "الدشاش" بذلوا قصارى جهدهم، وبدى الأمر مثل مباراة في التمثيل.

وتعليقا على رسالة التهنئة التي كتبها النجم أحمد حلمي له قبل طرح الفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قال محمد سعد: "تهنئته ذكرتني بأيام المعهد، حلمي أخويا وحبيبي، وكنت سعيد جدا بكلامه".

وبسؤاله عن المشروع الذي سبق وتحدث عنه المخرج سامح عبدالعزيز، وهو عمل فني يجمع عددا كبيرا من (الكاركترات) يقدمها سعد، أشار إلى أن الفكرة عُرضت عليه منذ فترة، ولكن مسألة تقديمه لـ(كاركتر) باتت متعبة بالنسبة له "تعبت من ده، ممكن أقدمها فقط في إطار تنكر لا يأخذ على الشاشة أكثر من دقيقتين تلاتة، فشخصيات مثل أطاطا وبوحة مرهقة".

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.