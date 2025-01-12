إيرادات السبت.. "الدشاش" الأول "و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الثالث

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، المستريحة، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الثمانية، أمس السبت 11 يناير، إيرادات بلغت 3 ملايين و851 ألفا و315 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا مليونا و525 ألفا و61 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 641 ألفا و401 جنيه.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 586 ألفا و677 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الرابع، بعد تحقيقه 545 ألفا و740 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الحريفة 2

وذهب المركز الخامس لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 446 ألفا و840 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز السادس، محققا 60 ألفا و519 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

المستريحة

ويأتي في المركز السابع فيلم المستريحة، وبلغ إيراده 33 ألفا و812 جنيها.

فيلم المستريحة تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

مين يصدق

واحتل المركز الثامن والأخير فيلم مين يصدق، وحقق 11 ألفا و265 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.