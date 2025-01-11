أمير المصري ينتهي من تصوير "100 Nights of Hero" استعدادًا لعرضه

كتب- مروان الطيب:

انتهى الممثل أمير المصري من تصوير فيلمه الجديد "100 Nights of Hero" الذي يتعاون خلاله مع نخبة من ألمع النجوم، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على "إنستجرام"، صورة من الكواليس وظهر خلالها النجم أمير المصري مع مخرجة الفيلم جوليا جاكمان، وكتبت الصفحة: "انتهاء التصوير مع الجميلة جوليا جاكمان، لا يمكننا أن ننتظر حتى يرى العالم عبقريتها".

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا.

وعرض للفنان أمير المصري مؤخرًا فيلم "In Camera" ضمن قسم "عروض خاصة" بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 العام الماضي.

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