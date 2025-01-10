أغنية فيلم "6 أيام".. محمود العسيلي وعبير نعمة يغنيان "لوحدي في المكان"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام- وعملت إيه فينا السنين"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 15 يناير الجاري، عن انتهاء الفنان محمود العسيلي والفنانة عبير نعمة من تسجيل أغنية العمل الرسمية.

تحمل الأغنية اسم "لوحدي في المكان" كلمات محمود فاروق، ألحان إيهاب عبدالواحد.

كانت شركة سي سينما برودكشنز للمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، كشفت عن الإعلان الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

"6 أيام" تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد أن اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن أخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات التي تجاوزت 80 مليون جنيه داخل مصر، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.