طرح فيلم "سنووايت" في دور العرض السينمائي 15 يناير

كتبت- منى الموجي:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" عن طرحه في دور العرض السينمائي للجمهور بداية من 15 يناير الجاري، على أن يحتفل صناعه به في عرض خاص يُقام مساء يوم الاثنين الموافق 13 يناير بإحدى "سينمات" أكتوبر.

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن، أشاد به الجمهور والنقاد وقت مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفازت بطلته مريم شريف، بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة.

ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين، بينهم: الفنان محمد ممدوح، والفنان كريم فهمي، والفنان محمد جمعة، والفنان خالد سرحان.