"يا بخت اللي صاحبه راجل".. محمد رمضان يرد على المهندس نجيب ساويرس بعد فيديو السقوط

كتب - مروان الطيب:

رد الفنان محمد رمضان على المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، بعدما علق الأخير على مقطع فيديو لأحد المغنيين تم تداوله بشكل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ظهر خلاله المغني وهو يسقط من على المسرح، وظن العديد أن هذا الفنان هو محمد رمضان، وهو ما نفاه رمضان.

أعاد رمضان نشر صور سقوط المطرب من المسرح عبر حسابه الرسمي على "X"، وكتب: "أولًا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، ثانيًا اللي شاف أن ده أنا لازم يكشف نظر في أسرع وقت".

ليقوم بعدها المهندس نجيب ساويرس بإعادة نشر تعليق محمد رمضان عبر حسابه على نفس التطبيق، وكتب: "اللي شاف إنه أنت، كان نفسه تكون أنت، فمش محتاج كشف نظر، محتاج دكتور نفسي يعالجه، نماذج مريضة".

وأعاد رمضان نشر تعليق المهندس نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "يا بخت اللي صاحبه راجل".

وكشف رمضان مؤخرًا عن مشاركته في موسم رمضان 2025، وقال: "كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة عليكوا، وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرًا 2025، وتشوفوني في كوتشيلا إن شاء الله في 13 و20 أبريل، وفيه مفاجآت كتير أهمها أنكم هتشوفوني رمضان 2025، واستنوني يوم 19 يناير في السعودية، وحشني الجمهور السعودي، أشوفكم على خير".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد"، ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب، وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، والفنان شريف سلامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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