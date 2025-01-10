الليلة.. حلقة نقاشية لصناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في سينما "زاوية"

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما زاوية، عن تنظيمها لجلسة نقاشية لفريق فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي طُرح مطلع العام الجاري بدور العرض السينمائي في مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "إنستجرام"، صورة لمخرج الفيلم خالد منصور، والمنتجة رشا حسني، وكتبت: "متفوتوش حلقة النقاش بعد عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بكرة الجمعة 10 يناير بعد عرض الساعة 7، مع صناع الفيلم، خالد منصور المؤلف والمخرج، رشا حسني منتجة الفيلم، وسيقوم بإدارة النقاش المخرج بسام مرتضى".

وعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي العام الماضي، وسط مشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية لكبار النجوم وصناع السينما حول العالم، وحاز الفيلم على إشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن وكلبه رامبو، ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن، الذي هاجمه الكلب، وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه، ويشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، إخراج خالد منصور.

يذكر أن الفنان عصام عمر يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، ومسلسل "نص الشعب اسمه محمد" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.





