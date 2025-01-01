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بالصور.. أول ظهور لـ أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

09:22 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 10 صورة
    جوزيف فوزي مؤلف فيلم الدشاش من العرض الخاص
  • عرض 10 صورة
    شندي مغني أغنية الفيلم
  • عرض 10 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 10 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش بسينما فوكس
  • عرض 10 صورة
    نجوم الفن يشاركون في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 10 صورة
    نجوم الفن يشاركون في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 10 صورة
    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 10 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
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كتب وتصوير-منى الموجي:

احتفل نجوم وصناع فيلم "الدشاش" بالعرض الخاص، الذي يقام في دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وحضر النجم محمد سعد رفقة أبنائه نور الدين وكريم، في أول ظهور إعلامي لهما العرض الخاص لفيلم "الدشاش".

كما وصل العرض الخاص، جوزيف فوزي مؤلف "الدشاش" والفنان شندي صاحب أغنية الفيلم، وغيرهم من نجوم الفن.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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