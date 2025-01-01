بالصور.. محمد سعد يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الدشاش"

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل نجوم وصناع فيلم "الدشاش" بالعرض الخاص، الذي يقام في دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وحرص النجم محمد سعد على حضور العرض الخاص والتقاط الصور على "السجاد الحمراء".

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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