استعدادًا لطرحه قريبا.. إطلاق الملصقات الدعائية الرسمية لفيلم "6 أيام"

كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام – وعملت إيه فينا السنين" الملصقات الدعائية الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

ويظهر في الملصقات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مع ذقن طويلة عكس آية التي تبدو مهتمة بنفسها، أما في الملصق الثاني فيظهر مالك مهندماً مرتديًا مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن أخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات بلغت أكثر من 80 مليون جنيه داخل مصر، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.