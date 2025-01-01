"المستريحة" والدشاش" و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".. تعرف على أبرز الأفلام في السينمات

كتب- مروان الطيب:

تطرح عدد من شركات الإنتاج أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام، بالتزامن مع نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، حيث سيتم طرح عدد من الأفلام التي يتعاون خلالها مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية.

ومن أبرز هذه الأفلام المقرر عرضها غدًا الأربعاء، فيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي، فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، وفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة الفنان عصام عمر.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز الأعمال السينمائية المصرية في دور العرض:

"المستريحة"

الفيلم هو أحدث بطولات النجمة ليلى علوي على شاشة السينما، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول محتالة شهيرة شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، لتكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أو عملية نصب في حياتها، ويشارك ليلى علوي البطولة كل من محمود الليثي، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

"الدشاش"

الفيلم يمثل عودة النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بعد غياب 6 سنوات من اخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عداوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعي للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم كل زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

ينتظر عشاق السينما، عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بالسينمات، وذلك بعد عرضه مؤخرًا بالعديد من المحافل السينمائية العالمية كان بدايتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم حول حسن شاب ثلاثيني يتورط برفقة رامبو كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول، ويشارك ببطولة الفيلم كل من عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني، إخراج خالد منصور.

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