اليوم.. عرض فيلم "سنو وايت" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

يعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء اليوم الاثنين 9 ديسمبر فيلم "سنو وايت"، من إنتاج شركة كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي، ويعاد يومي 10 و14 ديسمبر

الفيلم أحد أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كفيلم روائي طويل. يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان محمد عجمي، منتج ومؤسس شركة كياروسكورو، عن سلسلة شراكات استراتيجية مع شركات إنتاج سينمائية رائدة، بما فيها شركات سعودية وعالمية ذات تأثير كبير في صناعة السينما والإعلام.

ومن جانبه، قال المنتج محمد عجمي، مؤسس شركة كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي، في بيان صحفي: "نؤمن أن السينما المستقلة هي أداة قوية لطرح القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة. من خلال مشاريعنا، نهدف إلى نشر الوعي وتعزيز التغيير الاجتماعي من خلال سرد القصص التي تُعبر عن الإنسان بكل تحدياته".

وتابع أن فيلم "سنو وايت" هو جزء من هذا التوجه، "نحن فخورون بما تحقق حتى الآن، ونتطلع إلى المزيد من الفرص التي تتيح لنا تقديم سينما تتحدى التصورات النمطية وتفتح أبواب النقاش المجتمعي."

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.