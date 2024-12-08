حنين سعيد لـ"مصراوي": تصوير "ضي" في النوبة تجربة مميزة.. وهذا أصعب شيء في الشخصية

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

جدة- منى الموجي:

وصفت الممثلة الشابة حنين سعيد رد فعل جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد مشاهدة فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" الذي تشارك فيه وافتتح الدورة الرابعة، بأنه كان مميزا، معبرة عن سعادتها وامتنانها بعرض العمل في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت حنين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "جاءتني ردود فعل إيجابية وتشجيعية وإن الفيلم مليان طاقة حلوة"، وكشفت عن كواليس اختيارها للمشاركة في الفيلم: "خضعت لاختبار أداء وبعدها تم اختياري، وأشارت إلى أنها مصرية نوبية ولكن طول حياتها تعيش في القاهرة".

تشير حنين إلى أن السيناريو والقصة دفعا القائمين على الفيلم للتصوير في محافظة أسوان، إلى جانب رؤية المخرج "بحكم أننا بنتكلم عن طفل نوبي هيكون التصوير في النوبة، وبسبب الفيلم زرت أماكن كتير مكنتش شفتها من قبل، وكانت تجربة مميزة ومختلفة والناس هناك كانت متعاونة".

وعن الشخصية التي تلعبها، قالت إن أصعب شيء بالنسبة لها كان محاولتها أن تجعل الجمهور يدرك أنها لا تكره شقيقها ولكن تشعر بالغيرة، موضحة "ضي هو أخوها الذي تحبه هي شايفاه إنسان طبيعي لكن يضايقها تفضيل والدتها له، ورغم أن الأم تحبها ولكن بصورة مختلفة، ودي كانت نقطة حرصت على الاهتمام بها، هي تشعر بغيرة الإخوات لكن مش كره أبدا، وعندما يتعرض لأزمة تقف معه".

كانت الشركة المنتجة لفيلم "ضي" أطلقت الملصق الدعائي الرسمي للفيلم قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمملكة العربية السعودية، في افتتاح المهرجان يوم الخميس 5 ديسمبر.

ويحكي فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من الممثلين المصريين حنين سعيد وبدر محمد، تأليف هيثم دبور، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

وجرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.