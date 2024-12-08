مهرجان البحر الأحمر.. محمد حفظي يعلن عن مشاريعه الجديدة ويبدأ مسيرة الرياض بـ"مسألة حياة أو موت"

جدة- منى الموجي:

بالتوازي مع مشاركته في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بـ6 أفلام ما بين المسابقة الرسمية والأقسام الموازية، أعلن المنتج محمد حفظي مؤسس ورئيس فيلم كلينك عن افتتاح مقر جديد لشركة فيلم كلينك بالعاصمة السعودية "الرياض" في الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

وقال حفظي في كلمة ألقاها داخل سوق المهرجان اليوم الأحد 8 ديسمبر "من خلال وجودنا في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في الرياض، نهدف إلى العمل مع المواهب والمبدعين المحليين، من خلال سرد قصص حقيقية أصيلة ومسلية وموجهة من مخرجين سعوديين، نطمح للتأثير ودعم البنية التحتية لصناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز علاقات جديدة مع رواد الصناعة المحليين، والبناء على العلاقات القائمة مع شركائنا السابقين في النجاح والإنتاج، ونتطلع إلى سماع الكتاب والمخرجين والمبدعين السعوديين".

وعلى الجانب الآخر تم الإعلان أيضا عن الأعمال والمشاريع التي ستطلقها الشركة بدايةً من ٢٠٢٥، من خلال ٦ أفلام متنوعة من إنتاجها، وأخرى تشارك فيها إنتاجيا، ما بين قيد التطوير وفي مراحل الإنتاج وما بعدها، وعلى رأسها أحدث إنتاجاتها السعودية الفيلم الروائي الطويل "مسألة حياة أو موت"، من تأليف سارة طيبة وإخراج أنس بطاح، والحاصل على دعم صندوق البحر الأحمر، الفيلم يقوم ببطولته كل من سارة طيبة ويعقوب الفرحان. و تدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء ولكنها رومانسية حول "حياة" الفتاة الغريبة التي تؤمن بالخرافات وإنها ملعونة إلى أن تلتقي بـ يوسف جراح القلب المنطوي على نفسه، ويعاني من بطء ضربات قلبه عن المعدل الطبيعي، فيجمعهما القدر.

يعود حفظي للتعاون مرة أخرى مع المخرج أحمد عبدالله السيد، ويقدمان معا فيلم "برلين" وهو إنتاج مصري ألماني، ويضم الفيلم كل من منة شلبي، يسرا اللوزي، محمد حاتم، فدوى عابد، حيدر الحلو، جهاد حسام الدين، فارس الحلو، رائد ياسين. ويتناول الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة والغموض في برلين حول ثلاثة مهاجرين عرب يواجهون يومًا سرياليًا، عندما يخطئ البعض في اعتبار مي امرأة ميتة، وتكشف كاميرا هناء عن حقائق بديلة، ويسمع حسن ألحانًا مخيفة وهو يسعى للانتقام، وتتشابك حياتهم في مدينة سريالية حيث يصطدم الماضي بالحاضر.

بالإضافة إلى ذلك تتعاون شركة فيلم كلينك للمرة الثالثة على التوالي مع المخرج أبو بكر شوقي، من خلال فيلم "صيف 67" وهو إنتاج مصري، فرنسي، بالإضافة إلى النمسا، والسويد، وبطولة كل من نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، صبري فواز، أحمد كمال، كريم قاسم، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي.

ويشارك حفظي في إنتاج فيلم "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني، وهو إنتاج مصري، فرنسي، ألماني، وفلسطيني، ويشارك في بطولته كل من مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، حرام بشير، محمد موسى، طلعت فريد. وتدور أحداثه في قرية زراعية لمحصول القطن في السودان، حيث تعيش نفيسة البالغة من العمر 15 عامًا حياة بسيطة، حيث تقطف القطن مع أصدقائها، وتتعلق بفتى من القرية، وتتعلم من جدتها (الست) ربة القرية، ولكن وصول نادر، رجل الأعمال السوداني الشاب من الخارج يهدد بتغيير أسلوب حياتهم، فيشعر والدا نفيسة بالحماس لترتيب زواجها من نادر، لكن الست كان لديها خطط أخرى، ولأن أحدًا لم يسأل نفيسة عن رأيها في مستقبلها، تقرر أن تأخذ الأمور على طريقتها الخاصة.

كما يشارك محمد حفظي في إنتاج فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام وبطولة كامل الباشا وأحمد مالك ومايان السيد، وهو إنتاج بين مصر والسويد وقطر، وتدور أحداثه في 90 دقيقة من الدراما والإثارة حول قصة أب وابنه، يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر بينما يحاولان تصفية حساباتهما خلال ليلة طويلة.

وأخيرا يتعاون حفظي مع منى زكي للمرة الثالثة بعد فيلم "رحلة 404"، وأول تعاون على الإطلاق مع المخرج الشهير الحائز على جوائز مروان حامد من خلال فيلم السيرة المرتقب للمطربة الأسطورية أم كلثوم "الست".

الفيلم من بطولة منى زكي، محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين، وتامر نبيل.

يذكر أن شركة فيلم كلينك تشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال 6 أفلام، وهي فيلم "البحث عن منف لخروج السيد رامبو" لخالد منصور من إنتاج فيلم كلينك وتوزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع حول العالم، وفيلم "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل إلى جانب فيلم "سنو وايت" لتغريد أبو الحسن.

ويشارك في قسم أفلام المهرجان فيلم "الفستان الأبيض" للمخرج جيلان عوف، بينما يشارك في قسم الأفلام العربية المميزة فيلم "عبده وسنية" للمخرج عمر بكري والفيلم السعودي "هوبال".