بالصور| مخرج "هوبال" يقدم فيلمه لجمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

استقبلت القاعة الرئيسية بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء السبت 7 ديسمبر، عرض الفيلم السعودي هوبال، وسط حضور جماهيري كبير.

وألقى مخرج الفيلم عبدالعزيز الشلاحي كلمة على الحضور قبل انطلاق العرض، قائلا "أحيي الحضور وأحب أرحب بالفريق اللي كان حريص يكون موجود، شكرا لمهرجان البحر الأحمر على تواجدنا فيه اليوم".

تدور أحداث هُوبال في أعقاب حرب الخليج الثانية في السعودية، إذ يعرض قصة عائلة بدوية تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد ليام بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه . هذه العزلة تتعرض للاختبار عندما تصاب ريفه، ابنة العائلة، بمرض معدي يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها، ما يدفع والدتها سرّا للتفكير في تحدي قوانين الجد من أجل إنقاذ ابنتها بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موتها. هُوبال هو العمل الثالث الذي يجمع المخرج عبدالعزيز الشلاحي مع المؤلف مفرج المجفل.