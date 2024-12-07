"صخر" و"ساري وأميرة".. الإعلان عن تفاصيل أعمال فنية جديدة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

أعلنت ستديوهات كتارا، عن أحدث مشاريعها السينمائية خلال مؤتمر صحفي تم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



و خلال المؤتمر الصحفي، تم الكشف عن أربعة مشاريع كبيرة تضم أنواعًا متنوعة من الأعمال الفنية، هي:

"صخر" (فيلم سيرة):

يقدم الفيلم قصة ملهمة عن الشخصية العربية الاستثنائية، للراحل محمد الشارخ، مبتكر حواسيب "صخر" التي تركت بصمة واضحة في عالم التكنولوجيا.

"ساري وأميرة" (فيلم روائي):

قصة مشوقة عن الحب والمثابرة، تسلط الضوء على قوة الوحدة في التغلب على التحديات، من خلال فيلم من نوعية الفانتازيا.

نبذة عن الفيلم: تدور أحداث الفيلم حول حياة قطاع الطرق ساري وأميرة أثناء بحثهما عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي في رحلة محفوفة بالمخاطر حيث يواجهان الوحوش الخرافية ويتعاملان مع علاقتهما المعقدة.

بطولة: أليكس علوم، حلا الترك، عبدالمحسن النمر.

"سعود وينه"

يشكل فصلًا جديدًا في تاريخ السينما القطرية. يتميز هذا الفيلم الغامض والمثير بمشاركة طاقم تمثيل قطري بالكامل، مما يمزج بين المواهب المحلية وقصة مشوقة تحمل جاذبية عالمية.

نبذة عن الفيلم: تدور أحداث الفيلم حول خدعة سحرية تخرج عن السيطرة عندما يحاول شقيقان إعادة تنفيذها بعد سنوات من تعلمها من والدهما.

بطولة: مشعل الدوسري، عبدالعزيز الدوراني، سعد النعيمي.

Anne Everlasting (فيلم وثائقي):

استكشاف عمق للروابط الإنسانية الخالدة، يقدم رؤى حول التجارب البشرية المشتركة.

نبذة عن الفيلم: تعود آن لوريمور، في سن 89، لتسلق جبل كليمنجارو وتستعيد لقبها كأكبر شخص يتسلق الجبل. يروي الفيلم الوثائقي قصة صمودها وتحدياتها التي واجهتها في حياتها. بطولة: آن لوريمور.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد حسين فخري، الرئيس التنفيذي التجاري والمنتج التنفيذي باستديوهات كتارا، على التزامهم بتقديم محتوى ذو تأثير عالمي: "نحن في ستديوهات كتارا ملتزمون بتحفيز الإبداع العربي وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب. هذه المشاريع هي خطوة مهمة نحو تقديم قصص تنبض بالحياة وتصل إلى جمهور عالمي. ونحن فخورون بعرض أعمالنا لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مما يعكس رؤيتنا في تشكيل مستقبل المحتوى العربي في المنطقة."

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر الجاري.