بطل "ضي" لـ"مصراوي": استغرقت وقتا لتعلم "النوبية".. وسعيد بالعمل مع محمد منير وأحمد حلمي

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

جدة- منى الموجي:

عبر الممثل الشاب بدر محمد عن سعادته بالمشاركة في فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" المعروض ضمن فعاليات الدورة الرابعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكشف بدر في حواره مع مصراوي عن بداية رحلته مع الفيلم، وأنه قرأ منشورا عبر موقع "فيسبوك" عن اختبار أداء لاختيار وجه جديد للمشاركة في الفيلم، وذهب وقدم مشهدين من العمل ليتم إبلاغه بعدها بأسبوع تقريبا بقبوله وأنه سيلعب شخصية ضي ضمن الأحداث.

وتابع بدر "تعلمت من الفيلم شيء مهم -أعتقد أن من سيشاهده سيتعلم نفس الشيء أيضا- وهو ألا تخشى الناس مهما كنت مختلفا، وأن نحمد الله دائما على الاختلاف ونتعامل بثقة مع من نقابلهم".

بدر أكد أنه أيضا من يقوم بالغناء داخل الفيلم، إذ يجيد الغناء لكنه لم يحترفه من قبل، ومن خلال الفيلم يظهر كممثل ومغني لأول مرة، لافتا إلى أنه يحب التمثيل أكثر من الغناء ويتمنى أن يصبح ممثلا عندما يكبر.

وعن تحضيره للدور أشار إلى أنه احتاج تعلم الحديث بالنوبية، وأخذ وقتا طويلا في ذلك، بمساعدة مصحح لهجة لينجح في حفظ العبارات التي سينطقها بالنوبية عند حواره مع "الكينج" محمد منير ضمن الأحداث، وكذلك تقديم أغنية نوبية.

وعلق بدر عن وقوفه أمام نجوم كبار في تجربته الأولى بالتمثيل، وبينهم محمد منير والنجم أحمد حلمي، قائلا "سعيد جدا وهزرنا مع بعض وهما متواضعين جدا جدا".

بدر من الألبينو ويطلق على المصاب به عدو الشمس، وعن تجربته مع هذا المرض وهل كان يواجه صعوبات في تعامل الآخرين معه ونظرتهم له، أوضح "كنت بمر بمشاكل من أطفال صغيرين يبصوا باستغراب، لكن زملائي من سني كانوا واعيين وعندهم إدراك".

كانت الشركة المنتجة لفيلم "ضي" أطلقت الملصق الدعائي الرسمي للفيلم قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمملكة العربية السعودية، في افتتاح المهرجان يوم الخميس 5 ديسمبر.

ويحكي فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من الممثلين المصريين حنين سعيد وبدر محمد، تأليف هيثم دبور، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

وجرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.