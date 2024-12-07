البحر الأحمر السينمائي.. مخرج "إلى عالم مجهول": اختيار الممثل أولوية والعمل على الفيلم استغرق 11 عاما

جدة- منى الموجي:

عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، في ثان أيام دورته الرابعة المُقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية، الفيلم الفلسطيني "إلى عالم مجهول" بحضور مخرجه مهدي فليفل.

وعقب انتهاء عرض الفيلم، تم فتح باب الحوار بين المخرج والحضور، وتحدث مهدي عن استغراق تحضير العمل لـ١١ عاما، مضيفا "في ٢٠١٢ كان هناك صديق لي أعطاني فكرة الفيلم وفتح لي هذا العالم، فكرت في تقديم عمل وثائقي ولكنني أفضل الأفلام الروائية".

وتابع مهدي "والكاتب غسان كنفاني لديه قصة عن ثلاث رجال كانوا يتمنون الهجرة ووجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في الصحراء، وأنا في أثينا فكرت في هذه القصة، وحاولت تقديمها، ولم أجد منتج يتحمس لها وفقدت الأمل في إنتاج الفيلم إلى أن التقيت بمنتج أحب القيام بالمغامرة وقدمنا العمل وبدأ المشوار".

وتحدث مهدي عن اختياره للممثلين، موضحا "اختيار الممثل أولوية ودائما أريد مفاجئة نفسي على الشاشة بتقديم وجوه مختلفة عن المعتادة، وأبحث في أماكن مختلفة عن الشخصية لا الممثل، واخترت البطل محمود بكري لأنه جوهرة خام، وعملنا معا لمدة شهر وكانت النتيجة جيدة للغاية".

يسلط الفيلم الضوء على الواقع المأساوي لحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، "إلى عالم مجهول" يروي قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في أثينا لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا. يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الآوان.