بالصور| صناع "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- من الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ثان أيام دورته الرابعة، تواجد فريق فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، للاحتفال بعرضه العربي الأول،

بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتواجد من فريق الفيلم: كل من المخرج خالد منصور والأبطال عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي بالإضافة إلى مدير التصوير أحمد طارق بيومي وProduction Designer مارك وجيه، ومصمم شريط الصوت محمد صلاح، والمؤلف الموسيقي أحمد مصطفى زكي، ومهندسة الديكور نيفين ناجي، وأحمد الجندي وهند الخولي سكريبت الإضاءة ونادين مساعدة المخرج.

وأكد المخرج خالد منصور بعد عرض الفيلم أنه توصل إلى فكرة الفيلم لأنه يعيش في حي إمبابة بالقاهرة، وكان مهم بالنسبة له في أول أفلامه أن يتكلم عن الناس الذين يعيشون من حوله والجيران ووالده وعائلته، وهو ما كان يحتاج أن يتحدث عنه قائلا "كان من المهم لي أن أحكي عنهم بصدق، ولقد مررنا بخطوات كثيرة أنا ورشا حسني ومحمد الحسيني وعملنا على تطوير العمل خلال 9 سنين وإيجاد سبل لتطوير سكريبت الفيلم، إلى أن حصلنا على أول جائزة تطوير وكانت قيمتها 9000 دولار، واتفقنا أن يتم إنفاقها بالكامل على تطوير السيناريو وقمنا بتطويره مع سيناريست محترفة حتى نصل إلى نسخة متماسكة، إلى أن وصلنا إلى النسخة الـ 13 وهي التي تم تنفيذها"، كما تحدث كل من فريق العمل ركين سعد وأحمد بهاء وعصام عمر عن علاقتهم بالفيلم.

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول (حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بطولة عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم .