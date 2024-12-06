بالصور| هالة القوصي تقدم فيلمها "شرق 12" لجمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

قدمت المخرجة هالة القوصي، مساء اليوم الجمعة 6 ديسمبر، فيلمها لجمهور الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قبل عرضه في بيت الثقافة بسينما واحد، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت هالة للجمهور في القاعة: "بشكر الحضور وأتمنى أشوفكم بعد العرض واستمتعوا بالفيلم".

ومن المقرر أن يُقام بعد انتهاء العرض جلسة لمناقشة الفيلم بين هالة القوصي والجمهور.

يعرض الفيلم في المهرجان يومي 6 و8 ديسمبر الجاري، إذ يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي العرض العربي الأول للفيلم بعدما تم عرضه لأول مرة في فعالية نصف شهر المخرجين بالنسخة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسيكون العرض بحضور المخرجة هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى، والفيلم هو التعاون السابع بينهما وثالث إنتاج لشركتهما (نقطة للإنتاج الفني) بعد الفيلم الروائي (زهرة الصبار) ٢٠١٧ والفيلم القصير (لا أنسى البحر) ٢٠٢٠.

الفيلم بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

ينتمي فيلم "شرق 12" لنوعية الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وتم تصويره في ٢٢ يوما في القاهرة والقصير باستخدام خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على 10 أعوام وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.