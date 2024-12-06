طرح بوستر فيلم "المستريحة" استعدادًا لعرضه يناير 2025

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "المستريحة"، البوستر الدعائي استعدادًا لبدء عرضه في السينمات مطلع شهر يناير 2025.

وتصدرت البوستر النجمة ليلى علوي ومن ورائها عدد من أبطال الفيلم وهم بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمود الليثي، محمد محمود، نور قدري، وعلقت الصفحة على البوستر: "جاهزين لعودة أخطر امرأة؟، البوستر الرسمي لفيلم المستريحة يوم 1 يناير بجميع دور العرض".

كما كشفت الشركة المنتجة عن الإعلان الرسمي للفيلم، وظهرت ليلى علوي وهي تقوم بجمع أبنائها من أجل القيام بعملية نصب جديدة، في إطار من الكوميديا.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، لتكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أو عملية نصب في حياتها، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.





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