بمشاركة محمد ممدوح وكريم فهمي.. فيلم "سنو وايت" يلقي الضوء على تحديات تواجه قصار القامة

جدة- منى الموجي:

ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، يتم عرض فيلم "سنو وايت"، من إنتاج شركة "كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي"، يومي 9 و10 من الشهر الجاري.

ويتناول الفيلم قصة فتاة من قصار القامة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.

ولاقى الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، إذ فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.

تدور أحداثه حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى. لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، الفنان خالد سرحان، الفنانة صفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.

قالت تغريد أبو الحسن، مخرجة الفيلم والشريكة المؤسسة لشركة "كياروسكورو للإنتاج الفني والسنيمائي" في بيان صحفي: "تمثل إيمان في الفيلم صورة للمرأة المصرية ذات الإرادة القوية التي تسعى لتحقيق أهدافها. رسالتنا هي التصالح مع النفس وقبول الآخر، لأنه حتى وإن كان هذا الآخر مختلفًا في الشكل، ففي نهاية اليوم يجمع بيننا نفس الاحتياجات والرغبات الإنسانية. ويعد فيلمنا ليس مجرد عمل فني وحسب، بل هو أداة لطرح قضايا مجتمعية حقيقية، وتفعيل نقاشات تلامس مواضيع قد يتجنب المجتمع عادةً طرحها أو البحث عن حلول لها."

وفي تعليق له، صرح محمد عجمي، منتج الفيلم والشريك المؤسس لشركة "كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي": "نؤمن بأن ثقافتنا مليئة بالقصص التي تستحق أن تُحكى والتي يغض المجتمع الطرف عنها سواء كانت قضايا تخص الفئات المهمشة أو قضايا لا يتم تمثيلها كما ينبغي. ما يميز أفلامنا هو أننا نحاول باستمرار البحث عن تقديم مواهب فنية جديدة، ونسعى لتنمية مهاراتهم من خلال ورش تمثيل، ليتمكنوا من تقديم أدوارهم بشكل احترافي وصادق، كما فعلنا مع بطلة فيلمنا، مريم شريف. ومن خلال هذا العمل الفني، تهدف كياروسكورو للإنتاج الفني والسينمائي إلى فتح الباب للجمهور ودعوتهم للتفكير بشكل مختلف. وأود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع أبطال الفيلم والممثلين وطاقم العمل من الإخراج والإنتاج والتصوير وكل شركائنا في صنع هذا الفيلم."

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقيم حفل افتتاح دورته الرابعة مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، كما يشهد تكريم النجمة منى زكي.