قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. إطلاق الملصق

جدة- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ضي" الملصق الدعائي الرسمي للفيلم قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمملكة العربية السعودية، في افتتاح المهرجان يوم الخميس 5 ديسمبر، ويحكي فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة الممثلة السعودية آسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من الممثلين المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

وجرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

"ضي" (سيرة أهل الضي) إنتاج بلوبرنت للإنتاج، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار للإنتاج/ سيني ويفز، ومن توزيع بيج تايم فند.