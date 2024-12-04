Spotify يكشف عن الأغاني الأكثر استماعا في مصر عام 2024

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كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق Spotify عن الملخص السنوي، الذي يسلط الضوء على تجارب الاستماع ويحتفل بالفنانين وصناع الموسيقى الذين حطموا الأرقام القياسية في 2024 وتركوا بصمة واضحة.

عام الفنانين الصاعدين

وأكد القائمون على التطبيق أن 2024 كان عامًا مميزا للمشهد الموسيقى في مصر، إذ تمكن سبعة فنانين صاعدين من الظهور في قائمة أفضل 10 أغاني الأكثر استماعًا على Spotify Wrapped في مصر.

وحققت أغنية تامر عاشور الشهيرة "هيجيلي موجوع" نجاحا كبيرا، لتسجل الأغنية الأكثر استماعًا في مصر.

واحتلت أغنية إسلام كابونجا "أيوة يا حبيبتي وحشتيني" المركز الثاني. احتلت أغنية شهاب "عالعموم" المركز الثالث، محققة نجاحًا كبيرًا.

وفي المركز الرابع، جاء الفنان TUL8TE بأغنيته الشهيرة "حبيبي ليه" التي تمزج بين أجواء التسعينات واللمسات العصرية الحديثة. وأثبت TUL8TE نجاحاته على مستوى عالمي من خلال تصدر Spotify Charts العالمية بأغانيه الجديدة التي تجمع بين الحداثة والحنين إلى الماضي.

واختتمت قائمة الخمسة الأوائل أغنية "سيبك من اللي خلع" التي تجمع بين موسيقى المهرجانات والشعبي، وهي من أداء محمود الليثي وعصام صاصا في فيلم حمص وحلاوة.

أفضل الفنانين في مصر:

سلطت قائمة Spotify Wrapped لعام 2024 للفنانين في مصر الضوء على مزيج من النجوم الكبار والفنانين الصاعدين، مما يعكس تنوع الأذواق الموسيقية للمستمعين في مصر. تصدر القائمة عصام صاصا، بينما احتل عمرو دياب "الهضبة" المركز الثاني.

أما إسلام كابونجا، فقد احتل المركز الثالث. وحظي تامر عاشور بشعبية كبيرة ليحتل المركز الخامس، واستمر مروان بابلو، في المركز الرابع، وبعده جاء ويجز الذي تواصل أغانيه تصدر القوائم.

كما ترك الفنانون كايروكي، شيرين، رامي صبري بصمتهم في Wrapped هذا العام أيضًا. واختتم مسلم قائمة العشرة الأوائل.

الألبومات

وكشف البيان عن الألبومات العشرة الأكثر استماعًا في مصر جميعها من قبل فنانين مصريين. على مدار العام، ارتفع استماع الموسيقى المحلية في مصر على Spotify بنسبة أكثر من 85%.

تصدر مروان بابلو قائمة Spotify Wrapped في مصر بألبومه "أخر قطعة فنية"، يليه ألبوم TUL8TE "كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريا لحبايب قلبي". في المركز الثالث جاء ألبوم كايروكي "روما"، تلاه ألبوم تامر عاشور "تيجي نتراهن" في المركز الرابع، بينما اختتمت شيرين قائمة الخمسة الأوائل بألبومها "نساي".