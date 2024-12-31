قبل عرضه بالسينمات.. يسري نصر الله يشيد بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج الكبير يسري نصر الله، عن رأيه في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والمقرر عرضه في السينمات، ابتداءًا من الأربعاء 1 يناير.

ونشر يسري نصر الله رأيه في الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "كل لحظة في البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، مشغولة بحب ووجدان صاحي، فيلم عن عيشتنا مش بس عن عيشة الكلب، مخرج هايل ومصور هايل ومونتير هايل، وموسيقار هايل، وممثلين مدهشين".

وتدور أحداث الفيلم حول حسن وكلبه رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن، الذي هاجمه الكلب، وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه، ويشارك ببطولة الفيلم كل من عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم، تأليف محمد الحسيني، وشارك في الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور.

يذكر أن أخر مشاركات المخرج يسري نصر الله كانت بمسلسل "منورة بأهلها" عام 2022.

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