خالد الصاوي يشوق جمهوره لفيلم "الدشاش" قبل طرحه بدور العرض السينمائي

كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، عن رسالة خاصة من الفنان الكبير خالد الصاوي أحد أبطال العمل، قبل عرضه في السينمات يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان خالد الصاوي وهو يشوق جمهوره ومحبيه للفيلم، وعلق: "استنوني في فيلم الدشاش، في السعودية وكل سينمات الوطن العربي، أهلًا بيكم".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان محمد سعد، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب أكثر من 5 أعوام منذ أخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

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يذكر أن، الفنان خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "المداح 5: أسطورة بنات إبليس"، وسيتم مشاركتهم ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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