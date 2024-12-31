الأربعاء.. بدء عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في سينما "زاوية"

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما زاوية، عن بدء عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن برنامجها الأسبوعي، بالتزامن مع عرضه بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "إنستجرام"، الملصق الدعائي الرسمي للفيلم وكتبت: "متحمسين جدًا نبدأ 2025 مع رامبو من يوم الأربعاء 1 يناير، الفيلم للمخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم".

وتدور أحداث الفيلم حول حسن وكلبه رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن، الذي هاجمه الكلب، وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

يذكر أن الفنان عصام عمر يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، ومسلسل "نص الشعب اسمه محمد" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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