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هنا الزاهد عن إعادة تقديم "البحث عن فضيحة": "أكيد قلقانة وميرفت أمين أيقونة"

11:12 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الفنانة هنا الزاهد والنجمة ميرفت أمين

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كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن كواليس مشاركتها بفيلم "البحث عن فضيحة"، وهو الفيلم الذي يعاد إنتاجه وعرض لأول مرة عام 1973 وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام، النجمة ميرفت أمين، والفنان الراحل سمير صبري.

وحلت هنا الزاهد ضيفة على برنامج "ET بالعربي"، وتطرقت خلال حديثها عن مشاركتها في مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، التي عُرضت في موسم الرياض.

وعن مدى قلقها من عقد مقارنة بينها وبين دور النجمة ميرفت أمين، بسبب تقديمها نفس الدور الذي لعبته الأخيرة في الفيلم، قالت: "أكيد قلقانة، مفيش أي تشابه بيني وبين ميرفت أمين، وده صعب، لأن هي أيقونة بالنسبة ليا، المقارنة صعبة جدًا، والفيلم الجديد شبهه في الفكرة، لكن المواقف مش شبهه خالص".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشاركة "صندوق بيج تايم" الاستثماري بالعملية الإنتاجية لفيلم "البحث عن فضيحة"، إلى جانب العديد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع كفاءة التصوير والإنتاج.

يذكر أن، هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، وهي رواية للكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

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عادة تقديم البحث عن فضيحة الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد ببرنامج ET بالعربي الفنانة ميرفت أمين
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