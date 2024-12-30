بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد رضوان.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم "المستريحة"

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

كتب- مروان الطيب:

يشهد العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، حضور أبطاله وفريق العمل، احتفالًا ببدء عرضه في السينمات، الذي يقام مساء اليوم الاثنين، بأحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر.

وشاركت المذيعة بوسي شلبي جمهورها ومتابعي حسابها على موقع انستجرام، فيديو من العرض الخاص، وكان من أبرز الحضور بطلة الفيلم النجمة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن النجمة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بنجاح مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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