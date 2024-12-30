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بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد رضوان.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم "المستريحة"

09:48 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 14 صورة
    بيومي فؤاد مع ليلى علوي من العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 14 صورة
    بيومي فؤاد من العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 14 صورة
    بيومي فؤاد وليلى علوي من العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 14 صورة
    بيومي فؤاد وليلى علوي
  • عرض 14 صورة
    بيومي فؤاد يحتفل بالعرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 14 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم المستريحة
  • عرض 14 صورة
    الفنان عمرو رمزي_1
  • عرض 14 صورة
    ليلى علوي من العرض الخاص لفيلم المستريحة_1
  • عرض 14 صورة
    الفنان بيومي فؤاد
  • عرض 14 صورة
    ليلى علوي وفريق عمل فيلم المستريحة من العرض الخاص
  • عرض 14 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 14 صورة
    ليلى علوي وبوسي شلبي
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كتب- مروان الطيب:

يشهد العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، حضور أبطاله وفريق العمل، احتفالًا ببدء عرضه في السينمات، الذي يقام مساء اليوم الاثنين، بأحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر.

وشاركت المذيعة بوسي شلبي جمهورها ومتابعي حسابها على موقع انستجرام، فيديو من العرض الخاص، وكان من أبرز الحضور بطلة الفيلم النجمة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن النجمة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بنجاح مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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بيومي فؤاد ليلى علوي محمد رمضان العرض الخاص لفيلم المستريحة فيلم المستريحة انستجرام بوسي شلبي
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