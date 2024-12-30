بالصور| ليلى علوي تصل العرض الخاص لفيلم "المستريحة"

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

كتب- مروان الطيب:

وصلت منذ قليل، النجمة ليلى علوي على "ريد كاربت" العرض الخاص لفيلم "المستريحة"، الذي يقام مساء اليوم الاثنين بأحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من العرض الخاص، ظهرت فيه ليلى علوي توجه التحية للمتواجدين فور وصولها، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وبجانبها عدد من فريق عمل وأبطال الفيلم، منهم الفنان محمد رضوان.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، وتجمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح. ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة.

يذكر أن النجمة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بنجاح مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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