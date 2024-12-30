طرح البوستر الرسمي لفيلم "سفاحة بيانكي" وعرضه بالسينمات قريبا

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "سفاحة بيانكي" الذي يخرجه آدم أبو غزالة، البوستر الرسمي للعمل استعدادا لعرضه بالسينمات قريبا.

وكان مخرج الفيلم المصري الأمريكي آدم أبو غزالة كشف مؤخرا عن انتهائه من تصوير جميع مشاهد "سفاحة بيانكي" الذي تم تصويره بالكامل بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأكد غزالة، أنه ينوي المشاركة بهذا الفيلم في عدة مهرجانات عالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ثقته الكبيرة في السيناريو القوي للعمل وإتقان أبطاله لأدوارهم فيه.

تدور أحداث فيلم "سفاحة بيانكي" ما بين الغموض والتشويق والجريمة، فعندما تحاول الأختين كارما وسلمى الهرب من ماضيهم القاسي إلى مكان هادئ ومنعزل بعيدا عن عيون الناس، ماضيهم لا يتركهم ويلاحقهم إلى هناك حيث يواجهون أحداث غير متوقعة، تضطر الأختين لفعل ما لا يصدقه عقل لمحاولة إخفاء حقيقتهم نحن أم الطوفان.

فيلم "سفاحة بيانكي" بطولة إيمان حلمي ومحمد قايد وآية حلمي ولؤي شكري ونيرفانا ومحمد الصاوي، وآخرين، ومن إخراج آدم أبو غزالة.