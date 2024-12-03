إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" عن الإعلان الرسمي للفيلم، وذلك استعدادًا لعرضه بجميع دور السينما في 1 يناير المُقبل.

في الإعلان الرسمي تُعرض لمحات من قصة حسن، الشاب الثلاثيني الذي يخوض رحلة لإعادة اكتشاف نفسه، يجد حسن نفسه مضطرًا لمواجهة ماضيه ومخاوفه عندما يسعى لإنقاذ كلبه وصديقه المخلص "رامبو" من مصير مجهول، وتتصاعد الأحداث بعد تورطه في حادث خطير دون أي ذنب، ليصبح مطاردًا بين ليلة وضحاها من قبل جاره كارم وسكان الحي بأكمله.

يشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.



