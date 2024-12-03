30 صورة لنجوم الكرة والفنانين في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2..الريمونتادا"

كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في سينما مول مصر استعدادًا لبدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء، ويتم إذاعته على الهواء مباشرة عبر قناة "On Time Sports".

ومن هؤلاء النجوم حارس مرمى الأهلي السابق تامر عبدالحميد وزوجته، ولاعب منتخب مصر السابق، عبد الستار صبري، تامر بجاتو، الإعلامية شيما صابر، الإعلامية فرح علي، ومن المتوقع أن يحضر فريق عمل وأبطال فيلم "الحريفة 2" خلال الدقائق القليلة المقبلة، منهم الفنان الشاب نور النبوي.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "أون تايم سبورتس" عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، مقاطع فيديوهات من كواليس العرض الخاص.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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