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30 صورة لنجوم الكرة والفنانين في العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2..الريمونتادا"

10:43 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 31 صورة
  • عرض 31 صورة
    الإعلامية مها الصغير
  • عرض 31 صورة
    البلوجر كنزي مدبولي
  • عرض 31 صورة
    الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي
  • عرض 31 صورة
    الفنان محمد ثروت
  • عرض 31 صورة
    الفنان نور النبوي
  • عرض 31 صورة
    الفنانة الشابة نور إيهاب
  • عرض 31 صورة
    الفنانة نور إيهاب
  • عرض 31 صورة
    النجوم الشباب من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    أمير عبد الحميد وزوجته من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    خالد النبوي ونجله نور من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    خالد ونور النبوي
  • عرض 31 صورة
    خالد ونور النبوي من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    عبد الستار صبري وتامر بيجاتو
  • عرض 31 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    محمد ثروت على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    محمد ثروت من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا
  • عرض 31 صورة
    محمد ثروت من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    محمد ثروت
  • عرض 31 صورة
    مها الصغير في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور النبوي في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور النبوي من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور النبوي يروج لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور النبوي
  • عرض 31 صورة
    نور إيهاب على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور إيهاب على ريد كاربت فيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور إيهاب في العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نور إيهاب مع عائلتها والأصدقاء
  • عرض 31 صورة
    نورين أبو سعدة على ريد كاربت فيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نورين أبو سعدة من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 31 صورة
    نورين أبو سعدة
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كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في سينما مول مصر استعدادًا لبدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء، ويتم إذاعته على الهواء مباشرة عبر قناة "On Time Sports".

ومن هؤلاء النجوم حارس مرمى الأهلي السابق تامر عبدالحميد وزوجته، ولاعب منتخب مصر السابق، عبد الستار صبري، تامر بجاتو، الإعلامية شيما صابر، الإعلامية فرح علي، ومن المتوقع أن يحضر فريق عمل وأبطال فيلم "الحريفة 2" خلال الدقائق القليلة المقبلة، منهم الفنان الشاب نور النبوي.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "أون تايم سبورتس" عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، مقاطع فيديوهات من كواليس العرض الخاص.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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