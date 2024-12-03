"فيلم عزيز على قلبي أوي".. نور النبوي يروج لـ "الحريفة 2" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الترويج للفيلم استعدادًا لبدء عرضه في السينمات غدًا الأربعاء.

ونشر الفنان نور النبوي أحد أبطال الفيلم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أوضح خلاله أنه في طريقه لحضور العرض الخاص للفيلم المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء بسينما مول مصر.

وعلق النبوي: "أنا رايح كمان شوية العرض الخاص لفيلم الحريفة 2، ومن بكرة الفيلم في كل سينمات مصر ومن يوم 5 ديسمبر في كل سينمات الوطن العربي، الفيلم ده عزيز على قلبي أوي، وأظن عزيز على قلب كل اللي اشتغلوا فيه وأتمنى من قلبي الفيلم يعجبكوا".

واستكمل: "والنهاردة نازل كليب أغنية من أغاني الفيلم اسمها أنا وأنت مع أخويا كزبرة، ويارب الفيلم يعجبكم".

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

View this post on Instagram A post shared by Nour El Nabawy (@nourelnabawy)

يذكر أن، فيلم "الحريفة" عرض جزئه الأول مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى إيراد خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

اقرأ أيضا:

لماذا هددت أم كلثوم بتشريد أحمد فؤاد نجم؟



