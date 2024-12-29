15 صورة من العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

إيرادات الجمعة.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"مين يصدق" بالمركز

حوار| أحمد بهاء: شخصيتي بـ"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" فيها تحدي

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل ،العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" المقام حاليا داخل إحدى دور السينما في مدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص حضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي، أبرزهم الفنان عصام عمر بطل الفيلم، والفنان أحمد مالك، والفنانة ركين سعد، والمنتج محمد حفظي.

كما حرص صناع الفيلم، على إحضار الكلب "رامبو" بطل أحداث الفيلم، والتقاط الصور على "السجادة الحمراء".

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي ابتداءً من 1 يناير 2025، على أن يتم إطلاقه في الدول العربية في 9 يناير 2025.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، نال مؤخرا تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وحصد الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، ويشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

اقرأ أيضا..

محامي شرير.. محمد هنيدي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

بهذه الطريقة.. محمد أنور يهنئ صديقه "أوس أوس" بعيد ميلاده