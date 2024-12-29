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15 صورة من العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

10:41 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    المنتج محمد حفظي من العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو
  • عرض 15 صورة
    كلب رامبو بطل فيلم البحث عن رامبو من العرض الخاص (2)
  • عرض 15 صورة
    عصام عمر واحمد مالك
  • عرض 15 صورة
    كلب رامبو بطل فيلم البحث عن رامبو من العرض الخاص
  • عرض 15 صورة
    المنتج محمد حفظي من العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو (2)
  • عرض 15 صورة
    عصام عمر واحمد مالك_1
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيللم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في العرض الخاص
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيللم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في العرض الخاص (6)
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيلم البحث عن رامبو
  • عرض 15 صورة
    المنتج محمد حفظي وصناع فيلم البحث عن رامبو من العرض الخاص
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيللم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في العرض الخاص (4)
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيللم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في العرض الخاص (3)
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيللم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في العرض الخاص (1)
  • عرض 15 صورة
    أبطال وصناع فيللم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في العرض الخاص (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل ،العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" المقام حاليا داخل إحدى دور السينما في مدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص حضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي، أبرزهم الفنان عصام عمر بطل الفيلم، والفنان أحمد مالك، والفنانة ركين سعد، والمنتج محمد حفظي.

كما حرص صناع الفيلم، على إحضار الكلب "رامبو" بطل أحداث الفيلم، والتقاط الصور على "السجادة الحمراء".

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي ابتداءً من 1 يناير 2025، على أن يتم إطلاقه في الدول العربية في 9 يناير 2025.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، نال مؤخرا تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وحصد الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، ويشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

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البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مدينة 6 أكتوبر نجوم الفن عصام عمر أحمد مالك
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