تامر حسني يكشف عن موعد عرض فيلم "ري ستارت"

كتب- مروان الطيب:

كشف النجم تامر حسني، عن موعد عرض فيلمه "ري ستارت"، وذلك على هامش حفله الغنائي الذي أقيم في الرياض، بحضور جماهيري ضخم.

وأجب على أحد الأسئلة قائلا: "إن شاء الله هينزل فيلم قريب في العيد اسمه ري ستارت، أنا وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت وميكا، والفنانة الجميلة ميمي جمال، وإخراج سارة وفيق، وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله".

وأحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا أمس الجمعة في الرياض، وقدم باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

وكشف تامر حسني مؤخرًا عن انتهاء تصوير فيلمه "ري ستارت"، الذي يضم مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم إلهام شاهين، محمد رجب، رانيا منصور، أحمد حسام ميدو، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

يذكر أن، آخر أفلام الفنان تامر حسني كان بعنوان "تاج" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

اقرأ أيضا:

بعد تأييد حبسه.. رسالة جديدة من حسن شاكوش لـ حمو بيكا

انهيار نشوى مصطفى في جنازة زوجها بمسجد الشربتلي بالتجمع (صور)